الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مقابلات الجولة الثانية

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، والتي ستجرى لقاءاتها على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين:
المجموعة الأولى:
السبت 14 أكتوبر
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الشبيبة الرياضية بالعمران – النادي الرياضي القربي
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل – المرجان الرياضي بطبرقة
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي – الجمعية الرياضية باريانة
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن – نادي سبورتينغ بن عروس
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية – النادي الرياضي بحمام الأنف
– الشبيبة الرياضية القيروانية (معفاة)
الأحد 15 أكتوبر
المجموعة الأولى
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة – جندوبة الرياضية
– المجموعة الثانية
السبت
في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي – النسر الرياضي بجلمة
الاحد
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – الأمل الرياضي بجربة
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد – نادي المحيط القرقني
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس – نادي سبورتينغ المكنين
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين – الملعب القابسي
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة – المستقبل الرياضي بالرجيش
الترجي الرياضي الجرجيسي (معفى)