الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مقابلات الجولة الثانية

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، والتي ستجرى لقاءاتها على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين:

المجموعة الأولى:

السبت 14 أكتوبر

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران

الشبيبة الرياضية بالعمران – النادي الرياضي القربي

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

المستقبل الرياضي بوادي الليل – المرجان الرياضي بطبرقة

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي – الجمعية الرياضية باريانة

في ملعب الرقبي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكن – نادي سبورتينغ بن عروس

في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية – النادي الرياضي بحمام الأنف

– الشبيبة الرياضية القيروانية (معفاة)

الأحد 15 أكتوبر

المجموعة الأولى

في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة – جندوبة الرياضية

– المجموعة الثانية

السبت

في الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي – النسر الرياضي بجلمة

الاحد

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – الأمل الرياضي بجربة

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد – نادي المحيط القرقني

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس – نادي سبورتينغ المكنين

في ملعب صلاح الدين بن حميدة

نادي أولمبيك مدنين – الملعب القابسي

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الأمل الرياضي بالرقبة – المستقبل الرياضي بالرجيش

الترجي الرياضي الجرجيسي (معفى)