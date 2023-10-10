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الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مقابلات الجولة الثانية

2023/10/10 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، والتي ستجرى لقاءاتها على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين:

المجموعة الأولى:
السبت 14 أكتوبر
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الشبيبة الرياضية بالعمران – النادي الرياضي القربي

في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل – المرجان الرياضي بطبرقة

في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي – الجمعية الرياضية باريانة

في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن – نادي سبورتينغ بن عروس

في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية – النادي الرياضي بحمام الأنف

– الشبيبة الرياضية القيروانية (معفاة)

الأحد 15 أكتوبر
المجموعة الأولى
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة – جندوبة الرياضية

– المجموعة الثانية
السبت
في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي – النسر الرياضي بجلمة

الاحد
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – الأمل الرياضي بجربة

في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد – نادي المحيط القرقني

في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس – نادي سبورتينغ المكنين

في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين – الملعب القابسي

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة – المستقبل الرياضي بالرجيش

الترجي الرياضي الجرجيسي (معفى)

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