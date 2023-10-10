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ريال مدريد يشترط 8 ملايين يورو لبيع فاسكيز إلى يوفنتوس الإيطالي

2023/10/10 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

حدد نادي ريال مدريد الإسباني, شرطه من أجل الموافقة على بيع لوكاس فاسكيز إلي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالاتالشتوية المقبلة.

وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال”الإسبانية, ان إدارة يوفنتوس أبدت إهتمامها بضم لوكاس فاسكيز مدافع ريال مدريد في إنتقالات جانفي المقبل , بعد فشل ضمه في الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة, أن ريال مدريد حدد 8 ملايين يورو من أجل الموافقة على بيع فاسكيز إلى يوفنتوس في إنتقالات يناير 2024.

ويرتبط لوكاس فاسكيز بعقد مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2024, وسيكون حرا في التفاوض مع أي نادي خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وأكدت الصحيفة, أن شراء ريال مدريد لعقد اللاعب الشاب فينيسيوس توبياس يبرهن على عدم إعتماد أنشيلوتي مدرب الريال على فاسكيز مستقبلا, حيث سيكون الأول بديلا لداني كارفخال في مركز الظهير الأيمن.

و شارك لوكاس فاسكيز في 8 مباريات مع ريال مدريد بكافة المسابقات خلال الموسم الجاري, صنع خلالها هدفا وحيدا .

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