الاطاحة بمقترف عملية نشل في سوق الملاسين..

في إطار التصدي لظاهرة السرقات بأنواعها وعلى إثر تقدم شخص إلى مقر مركز الاستمرار بحي هلال والإعلام عن تعرضه أثناء تواجده بسوق الملاسين إلى عملية سرقة بالنشل وافتقد مبلغا ماليا قدره 1000 دينار مؤكدا تعرفه على المظنون فيه لكنه تحصن بالفرار.

وبإيلاع الموضوع الأهمية اللازمة، أمكن في وقت وجيز بالتعريف بذي الشبهة بناء على المواصفات التي أمدنا بها المتضرر وتحديد مكان تواجده بجهة الملاسين والقبض عليه وبحوزته مبلغ مالي قدره 550 دينار.

واقتياده الى مقر الوحدة الأمنية وعرضه على المتضرر تمكن من التعرف عليه من الوهلة الأولى رغم انكاره، وبتعميق التحريات معه اعترف بكل ما نسب إليه كما تولى والده إحضار بقية المبلغ المسروق المُقدر بـ 450 دينار، بإجراء المكافحة القانونية بينهما أصر المعني على التتبع العدلي ضده وتم في الغرض تسليمه كامل المسروق.

وبعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 05 مناشير تفتيش من أجل “السرقة والاعتداء بالعنف الشديد” وإستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل “السرقة الموصوفة” ومواصلة الأبحاث.