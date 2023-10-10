هازارد لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق يعتزل

أعلن الدولي البلجيكي إيدن هازارد البالغ عمره 32 عاما اعتزاله كرة القدم على الصعيد الاحترافي وذلك في بيان عبر حسابه على تطبيق انستجرام اليوم الثلاثاء.

وقال هازارد لاعب ريال مدريد السابق في بيانه “يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب. بعد 16 عاما وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف.

“لقد حققت حلمي ولعبت واستمعت في الكثير من الملاعب حول العالم. خلال مسيرتي كنت محظوظا بمقابلة مدربين وزملاء رائعين. شكرا للجميع على هذه الأوقات الرائعة وسأفتقدكم جميعا”.

ورغم مشاركته المحدودة مع ريال مدريد، فقد توج هازارد بالعديد من الألقاب مع النادي الإسباني بينها دوري أبطال أوروبا ولقبين للدوري المحلي.

ورحل هازارد عن ريال مدريد في جوان الماضي بعد فسخ عقده قبل موسم من نهايته، حيث مر الجناح البلجيكي بأربعة مواسم صعبة منذ انضمامه قادما من تشيلسي.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد في 2019 في أغلى صفقة انتقال للنادي، لكنه عانى من العديد من الإصابات وفشل في التأقلم مع الفريق.

وأضاف هازارد “أود أيضا أن أتوجه بالشكر للأندية التي لعبت لها: ليل وتشيلسي وريال مدريد وكذلك للاتحاد البلجيكي لكرة القدم لاختياري في المنتخب الوطني.