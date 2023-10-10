حجز أكثر من 33 ألف كلغ من حديد البناء في زغوان!..

على اثر قيام الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية لشرطة البلدية بزغوان ببرقابات ترتيبية على الشاحنات بمختلف أنواعها، تم استيقاف شاحنة ثقيلة قادمة من تونس العاصمة باتجاه مدينة زغوان محملة بعدد 16 لفة من مادة حديد البناء عيار 06.

هذا وبمطالبة السائق بالاستظهار بالفواتير استظهر بوصل تسليم غير مدوّن به الوزن الجملي للحمولة والقيمة المالية، وبمزيد التحري في الموضوع تبين وأنه تم إصدار 02 فواتير مختلفة من نفس المصدر والعدد بنفس التاريخ لنفس البضاعة.

وبعد التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة بزغوان وإعلام ممثل النيابة العمومية، تم حجز المجرورة وكمية الحديد المقدر وزنها 33243 كلغ مع إيداعهم بمستودع الحجز البلدي بزغوان وذلك من أجل القيام بعمليات تجارية ملتوية بتقديم فواتير مطابقة للواقع على أن يتم إحالة المحضر والمحجوز على الإدارة الجهوية للتجارة لاستكمال البحث تبعا لتعليمات النيابة العمومية.

وقدرت القيمة الجملية للمحجوز 100 ألف دينار.