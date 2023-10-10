دليلة مصدّق تدعو شقيقها جوهر بن مبارك إلى الكفّ عن إضراب الجوع

وجّهت المحامية دليلة مصدّق، عبر تدوينة على فايسبوك اليوم الثلاثاء، نداء الى شقيقها السياسي جوهر بن مبارك، من اجل الكف عن اضراب الجوع المفتوح الذي انطلق فيه منذ 15 يوما.

وقالت مصدّق فس تدوينتها “بعد مرور اكثر من 15 يوم على انطلاق اضرابك عن الطعام ارجوك بان تكف عنه”

وتابعت “لا جسدك يتحمل ولا عائلتك قادرة على حمل هذا الوزر والمسؤولية …نحن بحاجة اليك سليم معافى فالطريق لا يزال طويل لتحقيق حلمنا المشترك في الحرية والانعتاق.. السجن كذاب وانت وكل رفاقك ستخرجون منه مرفوعي الرأس.. فاستمع ارجوك”.

يذكر ان جوهر بن مبارك هو سياسي من بين السياسيين الموقوفين على ذمة ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة.