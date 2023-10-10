هذه المشهورة تخسر أكثر من مليون متابع على إنستغرام.. بعد دعمها للإحتلال

خسرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر، شقيقة كيم كارداشيان، أكثر من مليون متابع لها عبر حسابها على انستغرام، بعد ان اعلنت دعمها للاحتلال في الحرب التي يشنها على قطاع غزة.

وكانت جينر قد نشرت صورة عبر “الستوري”، على “إنستغرام”، عبّرت من خلالها عن تضامنها مع الكيان المحتلّ، الامر الذي أثار موجة غضب عارمة بين متابعيها.

وسارعت كايلي بعد ذلك الى حذف منشورها، خوفًا من خسارة المزيد من المتابعين،.

وكان عدد متابعي جينر على انستغرام يقدّر بـ 400 مليون متابع قبل دعمها للاحتلال، ليتراجع حاليًا إلى 399 مليون متابع.