القرية الوردية لتقصي سرطان الثدى تنتصب بساحة بلدية باجة..

نظمت الادارة الجهوية للصحة بالتعاون مع ممع طب الشغل والهلال الاحمر وجمعية الصحة الانجابية والديوان الوطنى للاسرة والعمران البشري ومؤسسة كرمبارغ شوبارت الاقتصادية اليوم الثلاثاء بساحة بلدية باجة القرية الوردية لتقصي سرطان الثدى.

وعرفت القافلة اقبالا لمئات النساء بالجهة اعتبارا لتزامنها مع يوم السوق الاسبوعية لمدينة باجة ونظرا كذلك لتوفيرالة الكشف بالصدى (ماموقراف) فى شاحنة متنقلة وعيادات لفحص سرطان الثدى لاول مرة وفق ما اكدته مني كافي بلاقي طبيبة بالادارة الجهوية للصحة لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وبينت ان هذه القرية الوردية لتقصي سرطان الثدى تحمل شعار ” سرطان الثدى قد ما تفيق به بكري قد ما يكون شفاه اسهل” وتتضمن حملة تحسيسية توعوية حول سرطان الثدى الذى يعد السرطان الاكثر شيوعا لدى النساء مذكرة ان مصنع كوابل السيارات يتعهد بمصاريف متابعة عدد من المرضي.

ودعت الى الفحص الدوري للتفطن الي سرطان الثدى قبل ان ينتشر فى الجسم ولانقاذ النساء والرجال المعنيين ايضا بهذا النوع من السرطان.

وقالت مني كافي بلاقي ان هذه القرية يشارك فيها 7 اطارات طبية وعدد هام من القوابل والاطار شبه الطبي مضيفة انه سيتم فى اطار اكتوبر الوردى تنظيم ملتقيات علمية وحملات توعوية و قوافل وايام تحسيسية بكل معتمديات الولاية بمعدل قافلة على الاقل الى اربعة قوافل حتى يوم 30 اكتوبر الجاري. ومن هذه المناطق معتمدية نفزة التى ستنتظم بها 4 قوافل تحسيسية تتضمن ورشات عديدة للحد من العوامل التى تساهم فى انتشار السرطان ومنها ورشات الرضاعة الطبيعية والصحة النفسية والتغذية السليمة والنشاط البدني .