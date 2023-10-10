تطور النتائج السداسية لـ 63 شركة مدرجة بالبورصة

كشفت النتائج السداسية لثلاثة وستين (63 ) شركة مدرجة في بورصة تونس، نشرت قوائمها المالية،

تطورا بنسبة 4،6 بالمائة في موفى جوان 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتبلغ قيمة 1320 مليون دينار.

ونشرت بورصة تونس، الثلاثاء، تقريرا بعنوان ” تطور النتائج السداسية للشركات المدرجة بالبورصة”، ذكرت فيه أن 63 شركة من بين 79 شركة مدرجة (ما يعادل 80 بالمائة من الشركات المدرجة) نشرت قوائمها المالية للسنة الحالية، فيما لم تنشر 16 شركة إلى حد الآن قوائمها المالية للسنة المالية 2022.

وبينت أن ما يفوق نصف الشركات (33 شركة) من بين تلك المدرجة بالبورصة وعددها ثلاث وستون، سجلت نتائج إيجابية خلال السداسي الأول من سنة 2023.

ولفتت بورصة تونس إلى أن العشرين شركة المدرجة ضمن مؤشر ” توننداكس 20″ ( باستثناء شركة المنتوجات الصحية ” ليلا” ) استحوذت على 73 بالمائة من إجمالي النتائج السداسية. وتحسنت هذه النتيجة بنسبة 2،1 بالمائة لتبلغ مستوى 970 مليون دينار.

كما كشفت بورصة تونس عن تحسن نتائج مجمل المؤسسات التابعة للمجال المالي بنسبة 3،5 بالمائة ما يعادل قيمة 948 مليون دينار، مشيرة إلى أن القطاع الذي يضم 28 شركة مدرجة في البورصة ( بنوك وشركات التأمين و مؤسسات الإيجار المالي ) تمثل أهم المؤسسات في البورصة.

كما شهد إجمالي نتائج قطاع الخدمات الاستهلاكية، تطورا بنسبة 17،3 بالمائة ما يعادل 47،6 مليون دينار وذلك في موفى جوان 2023.

ويضم هذا القطاع علامتين تجاريتين لأكبر الموزعين و4 وكلاء تجاريين للسيارات بالإضافة إلى الشركة التونسية للخطوط الجوية.

وسجل قطاع المواد الاستهلاكية ارتفاعا على مستوى إجمالي النتائج السداسية بنسبة 6،5 بالمائة أي بقيمة 230،2 مليون دينار وذلك خلال السداسي الأول من سنة 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وتدعمت هذه النتيجة، أساسا، بإجمالي نتائج السداسي الأول لقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات الذي تطور بنسبة 10،5 بالمائة.

كما ارتفع إجمالي نتائج السداسي الأول بنسبة 76 بالمائة ليبلغ قيمة 49 مليون دينار في موفى جوان 2023 وذلك بفضل تحسن نتائج شركتي ” وان تاك القابضة” و “اسمنت قرطاج” .

وفي المقابل، تراجعت بحدة نتائج قطاع المواد الأولية بنسبة 42،8 بالمائة لتبلغ قيمة 30 مليون دينار مقابل 52 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض النتائج السداسية لقطاع الكيمياء بنسبة 56،7 بالمائة و قطاع المواد الأولية بنسبة 31،4 بالمائة.