عاجل: سـرايا القـدس تستهدف تـل أبـيب..

قوات أمريكية مُختصة في تحرير الرهائن تصل إسرائيل

المقاومة تقصف “عسقلان” المحتلة بمئات الصواريخ

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2023/10/10 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

اعلنت سرايا القدس، قصف مدن تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.
وقالت السرايا أنه “ّوأمام استمرار العدوان واستهداف المدنيين الآمنين، نؤكد أن العمق الصهيوني سيكون هدفاً مستمراً لمجاهدي القوة الصاروخية الأبطال”.
وأطلقت المقاومة رشقات كبيرة وغير مسبوقة من الصواريخ مساء اليوم الثلاثاء على مدينة عسقلان ، بعدما أعلنت عن نيتها بذلك في وقت سابق من اليوم.
وتأتي هذه الصواريخ ردا على تهجير الاحتلال الاسرائيلي لأهالي غزة بعد القصف العنيف الذي لا يزال مستمرا منذ يوم السبت.

وكالات

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