التصويت على قرار رفع الحصانة عن هذا نائب..#خبر_عاجل

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 جلسة عامة سرية، طبقا لأحكام النظام الداخلي، خُصّصت للنظر في موضوع رفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي، وذلك تبعا للطلب المقدّم في الغرض من قبل وزارة العدل، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

وعملا بأحكام الفصل 27 من النظام الداخلي التي تنص على أن المجلس “يتّخذ قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه”، كانت نتائج التصويت على القرار كالاتي : 48 موافقة 32 اعتراض 02 احتفاظ

يُذكر أنّ النائب سامي عبد العالي المنتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة، كان أكد في تصريح سابق للجوهرة أف أم ، أنّه تفاجأ بحذف اسمه من قائمة نواب مجلس نواب الشعب وقطع راتبه منذ شهريْن، وذلك على خلفية قضية تتعلق به في شبهة الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو.