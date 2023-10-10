المنستير: قرابة 11 ألف عملية تحيين لسجل الناخبين لانتخابات المجالس المحلية والانطلاق في تنفيذ مشروع الإدارة العمومية

سجلت الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير إلى غاية اليوم الثلاثاء نحو 11 ألف عملية تحيين لسجل الناخبين لانتخابات المجالس المحلية المبرمجة ليوم 24 ديسمبر القادم، أنجز جلها عن طريق المكاتب القارة والاتصال المباشر لأعوان تحيين الناخبين مع المواطنين عبر طرق الأبواب وفي الأسواق الأسبوعية والبلدية وغيرها، وفق ما أفاد به (وات) المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير بليغ قاسم.

وانطلقت الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير اليوم في تنفيذ مشروع الإدارة العمومية الذي يتيح الفرصة للموظفين للقيام بعملية التحيين أوتحديد موعد للقيام بعمليات التحيين وذلك بعد الاتصال بمديري الإدارات الجهوية والتنسيق معهم

ويمكن لكّل موظف القيام بالتحيين لأصوله أو فروعه (زوجة وأبناء ..) وذلك بمجرد توفير بطاقات تعريفهم من أجل تسهيل عملية التحيين أكثر ما يمكن حسب، بليغ قاسم الذي ذكر بأنّ كل مشاريع الهيئة العليا المستقلة لتحيين التسجيل لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 متواصلة بشكل متواز في الجهة.

وفي هذا الاطار تم اليوم على مستوى المنستير الاتصال بعديد الادارات العمومية على غرار القباضة المالية، والمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة، والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة، والإدارة الجهوية للبريد التونسي، والمندوبية الجهوية للشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والإدارة الجهوية لوزارة العدل، والمركب الشبابي علي السخيري، والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، حسب المنسق المحلي بمعتمدية المنستير لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 مروان العقاب.