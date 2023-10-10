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بعد الابقاء عليه بحالة سراح: هيئة الدفاع عن العياشي الهمامي تكشف..

2023/10/10 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، الابقاء على المحامي عياشي الهمامي في حالة سراح بعد الاستماع له اليوم الثلاثاء، وفق ما جاء في بلاغ لهيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على امن الدولة”.

وقالت هيئة الدفاع إنها “فوجئت باتّصال قاضي التّحقيق (هاتفيّا) بمنسّقها بعد حوالي السّاعة والنّصف من انتهاء الجلسة وإمضاء المحاضر لإعلامه بقرار بتحجير السّفر على الأستاذ العيّاشي الهمّامي ومنعه من الظّهور في الأماكن العامّة”، معتبرة ان هذا القرار “غير قانوني في شكله ومضمونه ومثير للشّبهات في توقيته”.

وعبرت هيئة الدّفاع عن استنكارها لهذا القرار الذي وصفته “بالتّعسّفيّ والاعتباطيّ والمخالف للقانون”، معلنة عزمها على إسقاطه عبر الطّعون القانونيّة وباعتماد كلّ الوسائل المشروعة.

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