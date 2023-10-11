كأس أوروبا 2028: البلدان المضيفة قد تخوض جميعها التصفيات

أفاد رئيس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم مارك بولينغهام إن إنجلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا التي منحت الثلاثاء حق استضافة نهائيات كأس أوروبا عام 2028، قد تخوض جميعها التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية.

وتنظيم البطولة في خمس دول مختلفة لا يسمح بتخصيص مقعد تلقائي للجميع، خلافا لنسخة 2024 التي تستضيفها ألمانيا بمفردها.

واقترح الإتحاد الأوروبي لكرة القدم منح مقعدين للدول المضيفة من أصل خمسة في حال فشل التأهل عبر التصفيات.

وقال بولينغهام ، في تصريح صحفي، “من وجهة نظرنا، من الجيد المشاركة في التصفيات ونريد أن تكون جميع (الدول الخمس المضيفة) جزءاً منها”، كاشفا “كان دائماً جزءاً من مناقشاتنا مع الدول الأخرى والاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن نشارك في التصفيات. نعتقد أنه مع الشكل الجديد لكرة القدم الأوروبية، فهذا الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.

وستقام نهائيات كأس أوروبا 2028 في عشرة ملاعب في لندن ومانشستر وليفربول ونيوكاسل وبرمنغهام وبلفاست ودبلن وغلاسكو وكارديف.

ووفق بولينغهام، ستكون هناك “خمس مباريات” في بلفاست و”ست” في كل من دبلن وغلاسكو وكارديف، معتبرا “من الرائع أن تستفيد هذه الدول من عدد كبير من المباريات، خاصة إذا انتهى بها الأمر باستضافة بعض مبارياتها على أرضها”.

ومن المقرر أن يتم اختيار ملعب “ويمبلي”، لاستضافة مباراة في نصف النهائي والمباراة النهائية، كما كانت الحال في نسخة 2021 التي وصل فيها “الأسود الثلاثة” الى النهائي قبل الخسارة أمام إيطاليا بضربات الترجيح.