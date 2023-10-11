تقلّص العجز التجاري إلى نحو 13979 مليون دينار

حماس: “الشعب الفلسطيني في غزّة لن يُغادر أرضه إلى مصر أو أية دولة أخرى”

إرتفاع حصيلة الشهداء في غزّة الى 830 شهيدا

حجز أكثر من 33 ألف كلغ من حديد البناء في زغوان!..

هام: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنتدب..

2023/10/11 أهم الأخبار, المصدر, انتدابات

في إطار تنظيم انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتداب:
– اطار مختص في التصرف في الموارد البشرية
– اطار مختص في المالية
– أعوان مكلفين بالاعتماد
– أعوان قاعة العمليات بالداخل
– عون تأطير بخلية المركز الاعلامي
– عون تأطير بخلية مركز النداء
– عون تنفيذ بالمخزن المركزي
– عون توضيب بالمخزن المركزي
– عون دعم تقني ومساندة اعلامية
– عون دعم لوجيستي
– عون قاعة كاميرات مراقبة
– عون قاعة عمليات شؤون قانونية
– عون متابعة و احصاء
– عون مراقبة الحملة اختصاص مالية أو محاسبة
– عون مراقبة الحملةعلى مواقع التواصل الاجتماعي
– عون مراقبة حملة على وسائل الاتصال السمعي البصري
– عون مراقبة حملة في اختصاص اعلام و اتصال
– عون مكلف بالاشراف على خلية الاعتماد
– عون مكلف بالاشراف على خلية المركز الاعلامي
– عون مكلف بالاشراف على خلية مركز النداء
– عون مكلف بالسياقة
– مساعد عون مراقبة الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي
للاطلاع على بلاغات الانتدابات www.isie.tn/recrutement
للتسجيل ولتعمير استمارة الترشح الالكتروني https://concours.isie.tn

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn