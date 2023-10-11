هام: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنتدب..

في إطار تنظيم انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتداب:
– اطار مختص في التصرف في الموارد البشرية
– اطار مختص في المالية
– أعوان مكلفين بالاعتماد
– أعوان قاعة العمليات بالداخل
– عون تأطير بخلية المركز الاعلامي
– عون تأطير بخلية مركز النداء
– عون تنفيذ بالمخزن المركزي
– عون توضيب بالمخزن المركزي
– عون دعم تقني ومساندة اعلامية
– عون دعم لوجيستي
– عون قاعة كاميرات مراقبة
– عون قاعة عمليات شؤون قانونية
– عون متابعة و احصاء
– عون مراقبة الحملة اختصاص مالية أو محاسبة
– عون مراقبة الحملةعلى مواقع التواصل الاجتماعي
– عون مراقبة حملة على وسائل الاتصال السمعي البصري
– عون مراقبة حملة في اختصاص اعلام و اتصال
– عون مكلف بالاشراف على خلية الاعتماد
– عون مكلف بالاشراف على خلية المركز الاعلامي
– عون مكلف بالاشراف على خلية مركز النداء
– عون مكلف بالسياقة
– مساعد عون مراقبة الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي
للاطلاع على بلاغات الانتدابات www.isie.tn/recrutement
للتسجيل ولتعمير استمارة الترشح الالكتروني https://concours.isie.tn