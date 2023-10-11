هام: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنتدب..

في إطار تنظيم انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتداب:

– اطار مختص في التصرف في الموارد البشرية

– اطار مختص في المالية

– أعوان مكلفين بالاعتماد

– أعوان قاعة العمليات بالداخل

– عون تأطير بخلية المركز الاعلامي

– عون تأطير بخلية مركز النداء

– عون تنفيذ بالمخزن المركزي

– عون توضيب بالمخزن المركزي

– عون دعم تقني ومساندة اعلامية

– عون دعم لوجيستي

– عون قاعة كاميرات مراقبة

– عون قاعة عمليات شؤون قانونية

– عون متابعة و احصاء

– عون مراقبة الحملة اختصاص مالية أو محاسبة

– عون مراقبة الحملةعلى مواقع التواصل الاجتماعي

– عون مراقبة حملة على وسائل الاتصال السمعي البصري

– عون مراقبة حملة في اختصاص اعلام و اتصال

– عون مكلف بالاشراف على خلية الاعتماد

– عون مكلف بالاشراف على خلية المركز الاعلامي

– عون مكلف بالاشراف على خلية مركز النداء

– عون مكلف بالسياقة

– مساعد عون مراقبة الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي

للاطلاع على بلاغات الانتدابات www.isie.tn/recrutement

للتسجيل ولتعمير استمارة الترشح الالكتروني https://concours.isie.tn