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البريد التونسي يصدر غدا الخميس طابعين بريديين للتعريف بالطاقات المتجددة

2023/10/11 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يصدر البريد التونسي، غدا الخميس، طابعين بريديين لمزيد التعريف بالطاقات المتجددة ودورها البارز في دفع الاقتصاد الوطني وتقليص العجز الطاقي وتحسين الاستقلالية الطاقية للبلاد.

كما يأتي إصدار هذين الطابعين البريديين في سياق المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق ما أورده بلاغ للبريد التونسي، الاربعاء.

ويعرض الطابعان البريديان والمنتوجات المتصلة بهما للبيع ابتداء من غد الخميس، بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤهما عن بعد عبر الانتنرات من خلال النفاذ الى موقع البريد التونسي التالي

www.e-stamps.poste.tn

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