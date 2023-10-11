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سامي عبد العالي يفجرها ويكشف: ”جلسة رفع الحصانة تضمّنت اخلالات اجرائيّة..”

2023/10/11 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اكد النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العالي، أنّ “جلسة رفع الحصانة التي انعقدت يوم أمس تضمّنت العديد من الاخلالات الاجرائيّة”، مُشيرًا إلى أنّ “التصويت كان الكترونيًّا بينما طالب نواب البرلمان بالتصويت السري”.

وأضاف عبد العالي، اليوم الأربعاء في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة توعّد من صوّت ضدّ رفع الحصانة بتحمّل مسؤوليته وعرض قائمة إسميّة على رئيس الجمهورية”، لافتًا إلى أنّ “بودربالة أكّد على أنّ يكون التصويت الكترونيًّا وحرم 40 نائبًا من ممارسة حقّهم في التصويت”.

وبيّن عبد العالي، أنّ “من بين الاخلالات كذلك هو انتهاك سرّية الجلسة من خلال تواجد كاميرات داخل القاعة”، مُؤكّدًا أنّ “ما يقوم به بودربالة هو خرق للقانون ومؤامرة ضدّ شخصه وذلك لارضاء طرف مُعيّن”، وفق تعبيره.

وللإشارة، عقد مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 جلسة عامة سرية، طبقا لأحكام النظام الداخلي، خُصّصت للنظر في موضوع رفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي، وذلك تبعا للطلب المقدّم في الغرض من قبل وزارة العدل، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

 

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