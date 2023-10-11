الكاف: متابعة تقدّم برامج تدعيم منظومة السلامة والتعهد والصيانة لشبكة السكك الحديدية بالجهة



انتظمت، أمس الثلاثاء، بمقر ولاية الكاف، جلسة عمل تابع المشاركون فيها مدى تقدّم وتنفيد مكوّنات برنامج تدعيم منظومة السلامة والصيانة والتعهد للسكك الحديدية على الخط رقم 06 الرابط بين العاصمة والقلعة الخصبة بولاية الكاف.

وتم الاتفاق، بالمناسبة، على ضرورة توفير الحماية والسلامة لمستعملي الطريق على مستوى تقاطع الطرقات مع السكة الحديدية، وذلك بتدعيم الحواجز، وإشارات التوقف عند مرور القطار، وإنجاز برنامج تعهد السكك الحديدية بالجهة ومحيطها بالنظافة والصيانة الدورية.

كما تمت الدعوة إلى حماية خطوط السكك الحديدية بالجهة سيما الخط الرابط بين الجريصة والقلعة الخصبة في ظل محاولات الاعتداء والتخريب التي تعرض لها مؤخرا، وكذلك تدعيم الحماية الذاتية للقطارات والتجهيزات والمقرات التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية بالجهة، إضافة إلى تعهد العقارات والمساكن المهجورة التابعة لذات الشركة بالحراسة والصيانة.