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بوتين: “القضية الفلسطينية في قلب كل مسلم”

2023/10/11 أهم الأخبار

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحرب المستمرة في قطاع غزة، ووصف “سياسة الاستيطان” الإسرائيلية بأنها أحد أسباب اندلاع أعمال العنف الجديدة.
وأشار بوتين ردا على سؤال حول الأوضاع في فلسطين إلى أن: “القضية الفلسطينية هي في قلب كل مسلم ويعتبرونها ظلما”.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه خلال إنشاء دولة إسرائيل كان هناك حديث أيضا عن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا لم يحدث أبدا.
ووفقا للرئيس بوتين، حاولت الولايات المتحدة استبدال حل المشاكل السياسية بـ”الصدقات” المقدمة إلى فلسطين.

المصدر: روسيا اليوم

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