مانشستر سيتي يسابق الزمن لتجديد عقد هالاند وقطع الطريق على الريال

كشفت تقارير اعلامية إيطالية اليوم الأربعاء, عن مساعي مانشستر سيتي الإنقليزي الحثيثة لتجديد عقد مهاجمه النرويجي إرلينغ هالاند لاعب الفريق, من اجل قطع الطريق على ريال مدريد الذي يرغب في استقدامه في الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن مانشستر سيتي يحرص على منح هالاند عقدا جديدا, مع إلغاء الشرط الجزائي المتواجد في عقده الحالي.

وأضافت أن هالاند يمتلك شرطا جزائيا يبلغ 173 مليون جنيه استرليني “موضحة” أن مانشستر سيتي يحاول تقليل مخاوفه من محاولة برشلونة وريال مدريد إغراء اللاعب لضمه”.

وشارك هالاند في 53 مباراة بكل البطولات مع مانشستر سيتي الموسم الماضي, سجل خلالها 52 هدفا, وصنع 9 اهداف.

وذكرت المصادر ذاتها أن السيتي حريص على تمديد عقد هالاند لمدة 12 شهرا أخرى على الأقل, علما أن عقده الحالي ممتد حتى جوان 2027.

وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء المزيد من المحادثات بشأن الشرط الجزائي ضمن هذا العقد، مع إدراج شرطين في اتفاقيته الأولية, أحدهما يتعلق بمستقبل بيب غوارديولا كمدرب للفريق.

ويأمل السيتي في التوصل إلى حل وسط قريبا, مع بقاء ريال مدريد يراقب من بعيد، حيث يرغب في جلب هالاند إلى ملعب “سانتياغو برنابيو”, في الوقت الذي ينتظر فيه النادي الملكي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في صيف 2024 عندما يصل إلى نهاية عقده في باريس سان جيرمان.