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بلدية سوسة تتصدى لانتصاب ممتهني الاستشارات القانونية والكتابة العمومية بطريق غير مشروعة

2023/10/11 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

شرعت مصالح بلدية سوسة، أمس الثلاثاء، في إزالة اللوحات الإشهارية غير المرخص فيها والتي ركزها عدد من ممتهني صفة “مستشار قانوني” و “كاتب عمومي” بطريقة غير مشروعة أمام مقر كل من المحكمة الابتدائية سوسة 1 والمحكمة الابتدائية سوسة 2.
يذكر أن جلسة عمل جمعت والي سوسة، نبيل الفرجاني، برئيس الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين بسوسة، الصحبي بن عبد الجليل، يوم الخميس 5 أكتوبر الجاري وخصصت للنظر في التجاوزات المرتكبة من طرف ممتهني الاستشارات القانونية ومتخذي صفة كاتب عمومي بطريقة غير مشروعة وغير مرخص فيها، والمنتصبين أمام مقري المحكمتين الابتدائيتين 1 و2 بسوسة، والذين تجاوزوا حدود المعلوم من اختصاصاتهم في اعتداء واضح على اختصاص المهن الأخرى، علاوة على الطرق غير اللائقة المتوخاة لعرض واسداء خدماتهم، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية سوسة.

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