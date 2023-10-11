بلدية سوسة تتصدى لانتصاب ممتهني الاستشارات القانونية والكتابة العمومية بطريق غير مشروعة

شرعت مصالح بلدية سوسة، أمس الثلاثاء، في إزالة اللوحات الإشهارية غير المرخص فيها والتي ركزها عدد من ممتهني صفة “مستشار قانوني” و “كاتب عمومي” بطريقة غير مشروعة أمام مقر كل من المحكمة الابتدائية سوسة 1 والمحكمة الابتدائية سوسة 2.

يذكر أن جلسة عمل جمعت والي سوسة، نبيل الفرجاني، برئيس الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين بسوسة، الصحبي بن عبد الجليل، يوم الخميس 5 أكتوبر الجاري وخصصت للنظر في التجاوزات المرتكبة من طرف ممتهني الاستشارات القانونية ومتخذي صفة كاتب عمومي بطريقة غير مشروعة وغير مرخص فيها، والمنتصبين أمام مقري المحكمتين الابتدائيتين 1 و2 بسوسة، والذين تجاوزوا حدود المعلوم من اختصاصاتهم في اعتداء واضح على اختصاص المهن الأخرى، علاوة على الطرق غير اللائقة المتوخاة لعرض واسداء خدماتهم، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية سوسة.