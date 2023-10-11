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توضيح هام من قطب مكافحة الإرهاب بخصوص هذه القضية

2023/10/11 أهم الأخبار, سياسة, غير مصنف


أوضحت الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب “حنان قداس ” أنّه تم ”اتخاذ التدابير الاحترازية من طرف قاضي التحقيق طبق الاجراءات القانونية التي تخوًل له اتخاذ تلك التدابير متى رأى ضرورة لذلك وفي أي مرحلة من مراحل سير القضية”، وذلك على اثر الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المحامي العياشي الهمامي، في قرار تحجير السفر عن منوّبهم ومنعه من الظهور في الأماكن العامة، الذي اتخذه قاضي التحقيق بالقطب.
وأشارت قداس إلى أنّ هذه الإجراءات اتخذها القاضي وفقا لأحكام الفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية.
واضافت أنّه بتاريخ اليوم 11 أكتوبر 2023، تولى القاضي، اعلام المحامي عبد العزيز الصيد كتابيا، بالاجراءات الاحترازية المتخذة في حق منوبه.
وتابعت أن “هذه الاجراءات الاحترازية سبق اتخاذها ضد عديد المتهمين سواء في قضية الحال أو في غيرها من القضايا”.

المصدر: موزاييك

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