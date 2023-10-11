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سيدي بوزيد: حجز 96 كغ من لحوم الدواجن ومشتقاتها محفوظة بطرق غير قانونية..

2023/10/11 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أسفرت حملة مراقبة لمحلات بيع لحوم دواجن ومشتقاتها، نفّذها فريق من الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، بالاشتراك مع الشرطة البلدية، عن حجز 96 كلغ من لحوم الدواجن ومشتقاتها محفوظة بالطرق غير مطابقة للتراتيب القانونية الجاري بها العمل، وفق رئيس الادراة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد يوسف حمدوني.
وذكر حمدوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، انه تم اتلاف الكميات المحجوزة، بعد الحصول على اذن قضائي في الغرض، ووقع فتح محاضر عدلية ضد المخالفين طبقا لقانون 25 المؤرخ في 26 فيفر ي2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

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