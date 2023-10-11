تنبيه هام للمواطنين: هذه البلدية تقرر العمل بالصابو..

أعلنت بلدية رواد من ولاية أريانة انطلاق العمل بنظام الكبالات بالمنطقة الصناعية بشطرانة 2 وعلى كامل شارع التكنولوجيا ونهج حمزة ابن عبد المطلب بالنسبة للعربات المخالفة للعلامات المرورية.

وأضافت بلدية رواد، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أن معلوم ازالة الكبال من العربة المخالفة حدد ب 10 دنانير ويقع دفعه لدى وكيل المقابيض.

كما قررت البلدية فرض معلوم يومي قدره دينار واحد (1د) لركن العربات بمواقف السيارات المخصصة من قبل البلدية على كامل شارع التكنولوجيا وداخل المنطقة الصناعية بشطرانة 2 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء.

وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم حركة المرور بالمنطقة المذكورة.