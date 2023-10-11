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وزارة النقل تدعو الى المساهمة في الحملة التضامنية مع الشعب الفلسطيني..

2023/10/11 أخبار, المصدر, مجتمع

تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل ما يعيشه من اعتداءات غاشمة، وممارسات منافية لكل المواثيق الدولية والاخلاق الكونية،
دعت وزارة النقل كافة منتسبيها وكافة المنشآت والشركات الوطنية والجهوية تحت إشرافها الى المساهمة في الحملة التضامنية التي ستطلقها بداية من يوم غد الخميس 12 أكتوبر 2023 بهدف جمع المساعدات المالية والعينية من أغذية (سيتم تحديد نوعيتها لاحقا) وملابس وأجهزة طبيّة وأدوية ومستلزمات نقل الدمّ وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي.
كما دعت الوزارة هياكلها المركزية والجهوية إلى تسخير كل امكانياتها اللوجستية للترويج لهذه الحملة وتكثيف الاعلام عنها لدى منتسبي قطاع النقل حتى تتحقق الاهداف المرجوة منها.

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