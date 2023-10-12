متابعة/”طوفان الأقصى”: حصيلة محينة لشهداء وجرحى فلسطين..

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، لتصل إلى 1200 قتيل وأكثر من 5600 جريح، وذلك بحلول اليوم السادس من العدوان على القطاع.

وقال وكيل وزارة الصحة في القطاع يوسف أبو الريش خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية على مرافق مجمع الشفاء الطبي، “بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات حوالي 5600…جل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ”‘.

من جهتها أعلنت وسائل إعلام تابعة للإحتلال الإسرائيلي اليوم، ارتفاعا جديدا في عدد قتلى الهجوم.

وقالت قناة ‘كان’ إن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 1300، مشيرة إلى إصابة 3300 شخص من بينهم العشرات في حالة حرجة.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة وأكدت أن جميع الأسرّة في المستشفيات نفدت، ولا قدرة لدى المراكز الطبية والصحية على استقبال المزيد من الجرحى الذين يسقطون تباعًا.