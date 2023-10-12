صادم/40 عربة مترو فقط تعمل في تونس..!!

اكدت مديرة الاتصال والعلاقات الخارجية بشركة نقل تونس حياة الشمطوري لوضعية التي تعيشها شركة نقل تونس بـ”الصعبة”، بسبب الاعتداءات المتكرّرة على عربات المترو وتقادم الأسطول.

وبينت الشمطوري أنّه ما بين سنتي 2009 و2010 كان عدد العربات متجولة عبر الخطوط ما بين 138 و140 عربة والسنة الفارطة ما بين 80 و70 عربة لتبلغ اليوم 40 عربة فقط .

وكشفت المتحدثة في تصريح لموزاييك صباح اليوم الخميس أنه تم الاعتداء على عربات المترو على الخطين 4 و 5 قبل يومين (مساء الثلاثاء) وقد تسببت هذه الاعتداءات في إصابة حرفاء وتكبيد الشركة خسائر مالية.