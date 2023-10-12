عاجل/ردا على غارات إسرائيل: حماس تطلق صواريخ على تل أبيب..

أعلنت حركة حماس، الخميس، إطلاق صواريخ على تل أبيب ردا على غارات إسرائيلية استهدفت “المدنيين” في مخيمين للاجئين في قطاع غزة.

وأعلن الجناح العسكري لحماس، في بيان نشر على موقعه، أنه “يقصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين” في مخيمي الشاطئ وجباليا.

وحسب ما نقلته “فرانس برس” فقد انطلقت عشرات الغارات الجوية في غضون 30 دقيقة صباح الخميس باتجاه مخيم الشاطئ وفي شمال القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس إياد البزم: “الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بتدمير منازل المدنيين في مخيمي جباليا والشاطئ، بعضها مكون من عدة طوابق على رؤوس ساكنيهم بدون تحذير، ووجود عشرات الشهداء والإصابات”.

كما اكدت فرانس براس رصد 7 جثث على الأقل وستة مباني مدمرة في مخيم الشاطئ.