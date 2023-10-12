فظيع: إنتشال جثة متحللة لشاب من بئر عمقها 45 مترا بالقيروان..

عاجل: السفارة الأمريكية بتونس تُغلق أبوابها ليومين..

أثار ضجة كبيرة/تونس وهذه الدول تحفظت: هذا ما جاء في بيان جامعة الدول العربية حول “طوفان الأقصى”..

تسمّم جماعي لـ 31 تلميذة بمدرسة اعدادية..#خبر_عاجل

هيئة الانتخابات تنظم دورة تكوينية لفائدة الإطارات الأمنية استعدادا للانتخابات المحلية

2023/10/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

افتتح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، دورة تكوينية نظمتها الهيئة بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي لفائدة الإطارات الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف أسلاكها، استعدادا لانتخابات أعضاء المجالس المحلية.

وأبرز رئيس الهيئة، وفق بلاغ صادر عن الهيئة، خصوصية الانتخابات المحلية القادمة باعتبار عدد الدوائر الانتخابية وما يتطلبه ذلك من تنسيق محكم مع مختلف أجهزة الدولة وخاصة وزارة الداخلية من أجل تأمين إجراء هذه الانتخابات في أفضل الظروف.

وأشاد بوعسكر بالدور الذي تلعبه وزارة الداخلية في تأمين مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn