هيئة الانتخابات تنظم دورة تكوينية لفائدة الإطارات الأمنية استعدادا للانتخابات المحلية

افتتح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، دورة تكوينية نظمتها الهيئة بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي لفائدة الإطارات الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف أسلاكها، استعدادا لانتخابات أعضاء المجالس المحلية.

وأبرز رئيس الهيئة، وفق بلاغ صادر عن الهيئة، خصوصية الانتخابات المحلية القادمة باعتبار عدد الدوائر الانتخابية وما يتطلبه ذلك من تنسيق محكم مع مختلف أجهزة الدولة وخاصة وزارة الداخلية من أجل تأمين إجراء هذه الانتخابات في أفضل الظروف.

وأشاد بوعسكر بالدور الذي تلعبه وزارة الداخلية في تأمين مختلف الاستحقاقات الانتخابية.