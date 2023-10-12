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جامعة تونس المنار تفتح باب التسجيل للمشاركة، في أشغال الدورة الحادية عشر للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي

2023/10/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت جامعة تونس المنار عن فتح باب التسجيل للمشاركة، في أشغال الدورة الحادية عشر للمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي، الذي تنظمه بالتعاون مع جامعة الزرقاء الأردنية، يومي 8 و9 نوفمبر 2023، بضاحية قمرت بتونس، وذلك بالنسبة للباحثين الذين تم قبول مداخلاتهم والراغبين في متابعة الورشات.

ويهدف هذا المؤتمر الذي ينعقد بمشاركة باحثين أكاديمين من 16 دولة عربية، إلى النهوض بثقافة ضمان الجودة وممارساتها في الجامعات العربية، حسب بلاغ صادر عن جامعة تونس المنار اليوم الخميس.

ويعد هذا المؤتمر فرصة لاستعراض أعمال النظراء، وتقديم مداخلات علمية سيتم نشرها بقاعدة بيانات دولية.

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