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بطولة زهينغ زهو الصينية للتنس : انس جابر الى الدور ربع النهائي

2023/10/12 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

تاهلت التونسية أنس جابر المصنفة السابعة عالميا اليوم الأربعاء الى الدور الثالث ( ربع النهائي) لبطولة زهينغ زهو الصينية للتنس ذات الـ 500 نقطة بعد فوزها على الايطالية لوسيا برونزيتي المصنفة 63 عالميا ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة .

وكانت أنس جابر المصنفة الرابعة في الجدول الرئيسي للبطولة قد أعفيت من خوض الدور الأول، فيما بلغت لوسيا برونزيتي الدور الثاني اثر فوزها على الصينية غو هان يو المصنفة 435 عالميا بمجموعتين دون رد تفاصيلها 7-5 و 6-1.

وهي المباراة الثانية التي تجمع أنس جابر بلوسيا برونزيتي، وذلك منذ لقائهما في الدور الثاني في ماي الماضي لحساب الدور الأول لبطولة رولان غاروس حيث كانت الغلبة لأنس جابر بمجموعتين دون رد تفاصيلها 6-4 و 6-1.

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