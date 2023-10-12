قبلي: انطلاق تنفيذ مشروع تعزيز صمود الفئات الهشة ضد التغيرات المناخية بالمناطق الواحية

انطلقت جمعية “جسور التنمية المستدامة” بقبلي، في انجاز مشروع حلول محلية لتعزيز صمود الفئات الهشة ضد التغيرات المناخية بالمناطق الواحية، الذي يتنزل في اطار برنامج “اصوات عادلة ضد التغيرات المناخية”، الممول من قبل تحالف عدة منظمات عالمية منها صندوق البيئة العالمي

واوضحت منسقة المشروع مروى العدواني لصحفية “وات” ان جلسة اليوم الخميس، التى تنتظم باحد الفضاءات الترفيهية بمنطقة تلمين من معتمدية قبلي الشمالية، بحضور الفاعلين في المجتمع المدني وممثلي عدد من الادارات العمومية والجمعيات، تتنزل في اطار العمل على التعريف باهداف ومكونات مشروع، حلول محلية لتعزيز صمود الفئات الهشة ضد التغيرات المناخية بالمناطق الواحية، الذي سيتواصل انجازه على امتداد شهر افريل من سنة 2024، من اجل تعزيز التنسيق بين كافة الحاضرين والمتدخلين في المشروع واحداث فضاءات للتفكير ومشاركة التجارب قصد صياغة حلول تضمن الحد من تاثيرات التغيرات المناخية على المناطق الواحية

واكدت العدواني ان المشروع يهدف ايضا الى ابلاغ اصوات الفئات الهشة حول التغيرات المناخية لممثلي مراكز القرار سواء الجهوي او المركزي، مع تقديم مقترحات من شانها التاثير على السياسات العامة في التعاطي مع المناطق الواحية، واشارت الى ان العمل على هذا المشروع سيتم عبر تنظيم سلسلة من الورشات التي تفضي الى صياغة ورقة او خارطة طريق، توثق لكل الممارسات الجيدة في مجال الحد من تاثتيرات التغيرات المناخية في الفضاء الواحي، مع اختيار 20 مبادرة من الفئات الهشة وخاصة من المبادرات النسائية للتمتع ببرنامج لتعزيز القدرات

وسيتم ايضا انجاز حملات لمناصرة التوجهات الجيدة للحد من تاثيرات التغيرات المناخية، مع انجاز فيلم يوثق اثار التغيرات المناخية على المناطق الواحية وخاصة منها منطقة قبلي، لتعريف متابعيه في الوسائط ووسائل الاعلام التي سينشر عبرها بخطورة هذه التغيرات وسبل الحد منها