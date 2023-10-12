تنظيم حملة تحسيسية حول السلامة المرورية بمدرسة لواتة ببنزرت الجنوبية

احتضنت، المدرسة الابتدائية بمنطقة لواتة من معتمدية بنزرت الجنوبية، اليوم الخميس، حملة توعوية وتحسيسية حول السلامة المرورية، بتنظيم مشترك من قبل مصالح المرصد الوطني للسلامة المرورية والسلط الجهوية والمحلية المعنية وثلة من النسيج المنظماتي والتربوي.

وبين رئيس لفرع الإقليمي للمرصد الوطني لسلامة المرور للشمال الشرقي ايمن بن إبراهيم، بالمناسبة، ان هذه الحملة التحسيسية موجهة بالخصول للتلاميذ والاطار التربوي والإداري وأيضا الاولياء وجميع المكونات المتداخلة الرسمية منها والمجتمعية والمواطنية، وتم فيها تنفيذ فعاليات تكوينية داخل الأقسام وعرض لبعض الومضات التحسيسية الخاصة بالاستعمال الرشيد للفضاء المروري أمام المؤسسات التربوية، واهمية السياقة المتزنة والالتزام بقواعد المرور عامة على الطريق من قبل السواق المترجلين .

وتم في ذات الاطار، وبمشاركة المصالح الأمنية للحرس الوطني والهلال الأحمر التونسي والمنظمة التونسية للنقل والخدمات والاطارين الإداري والتربوي تنفيذ نشاط خارجي في محيط المدرسة تمثل في تعليم الأطفال طريقة العبور الامن للطريق أمام المدرسة، علاوة على توزيع مطويات ومواد تحسيسية بالمناسبة.

يذكر انه تم على إثر إنعقاد المجلس الأمن القومي بتاريخ 25 سبتمبر المنقضي، وتطرقه لموضوع تأمين الوسط المدرسي والأهمية الكبرى، إحداث لجنة مشتركة بين هياكل وزارتي الداخلية و التربية الجدوى منها اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة، تتمثل في توجيه رسالة طمأنة إلى كل الفئات المعنية، من أولياء و تلاميذ و إطار تربوي و مواطنين خصوصا في مجال السلامة المرورية، ومنها برمجة عديد الحملات الميدانية التحسيسية والتوعوية النوعية في محيط المؤسسات التربوية وضبط رزنامة شهرية تغطي كامل تراب الجمهورية.