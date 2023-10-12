حماس تجدّد الدعوة إلى النفير العام غداً الجمعة

جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيانها الصادر اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، النداء إلى الشعب الفلسطيني وجماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى النفير العام في يوم غدٍ الجمعة، في كلّ الساحات، داخل فلسطين وعلى امتداد العالم العربي والإسلامي، تعزيزاً لصمود أهل فقطاع غزَّة وإسناداً لمقاومتهم الباسلة، وانتصاراً لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك قبلة الأحرار، قبلة المسلمين الأولى.

كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين الأبيّة إلى النفير وشدّ الرّحال والرّباط في المسجد الأقصى المبارك، والاعتكاف فيه طيلة يوم الجمعة تأكيداً على إسلاميته ورمزيته الدينية والوطنية.

ودعت حماس الفلسطينيين والشباب الثائر في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة إلى التظاهر والاحتشاد والاشتباك مع العدو الصهيوني والإثخان في جنوده وقطعان مستوطنيه بكل الوسائل.

كما دعت الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات، إلى الزحف نحو حدود فلسطين الحبيبة في حشود ضخمة، لإعلان فيها وقوف الحركة مع القدس وغزّة العزّة ومقاومتها الباسلة، ومن حالت دونهم الجغرافيا فليحتشدوا في أقرب نقطة نحو القدس.

هذا ودعت الأمة العربية والإسلامية، شعوباً ومنظمات ومساجد وحركات سياسية ومجتمع مدني، للخروج في يوم جمعة طوفان الأقصى، وإبراز كل أشكال الدَّعم والتأييد والتضامن مع شعب فلسطين المقاوم في غزّة وعموم فلسطين، والتأكيد بأنَّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة لن يبقى وحده ولن نسمح بإنفاذ حرب الإبادة الصهيونية ضده، فنحن أمة واحدة وجسد واحد.

وأكد الحركة ان هذا النداء عاجل غلى كافة جماهير الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية في ظل هذه المرحلة الخطيرة التي تمرّ بها قضيتنا وقدسنا وأقصانا، بفعل الإرهاب الصهيوني والتواطؤ الأمريكي والغربي ضد حقوق شعبنا المشروعة وضد قبلتنا الأولى.