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عاجل/ الموقوفون في قضية التآمر يفكّون إضراب الجوع

2023/10/12 أهم الأخبار, سياسة

أكدت المحامية دليلة مصدق اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، فك الموقوفين في قضية ‘التآمر على أمن الدولة” إضرابهم عن الطعام.
وأفادت مصدق في تدوينة على حسابها الرسمي بفيسبوك نقلا عن بلاغ ”هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أن “كل من جوهر بن مبارك والقادة السّياسيّين (رضا بلحاج وعصام الشابي وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي) قد استجابوا للدّعوات الموجّهة إليهم من عديد الشّخصيّات الوطنيّة السّياسيّة و الحقوقيّة و المنظّمات و الجمعيّات فضلا عن هيئة الدّفاع بتعليق إضرابه عن الطّعام بعد تدهور صحّته، خاصّة و قد نجح الإضراب في جلب الأنظار للمظلمة المسلّطة على السّياسييّن المعتقلين و مماطلة القضاء في التّعاطي مع الملفّ رغم مرور قرابة الثّمانية أشهر لم يتمّ فيها الإستماع لأغلب الموقوفين”.

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