تمديد الاحتفاظ بكاتب محكمة لشبهات تبييض أموال والاثراء غير المشروع

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بالتمديد في الاحتفاظ مدة خمسة أيام إضافية بكاتب محكمة يترأس أحد الجمعيات وذلك من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال والاثراء غير المشروع، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت نهاية الأسبوع الماضي بإيقاف كاتب المحكمة والذي يترأس جمعية بعد الكشف عن شبهات التلاعب بأموال لها علاقة بأموال الجمعية والمضاربة في العقارات وغيرها من الشبهات ذات الصبغة المالية، كما شملت التحقيقات بعض أفراد عائلة كاتب المحكمة المحتفظ به.