زغوان : استرجاع 4 عقارات دولية فلاحية ببئر مشارقة بمساحة 86 هكتارا

قامت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية زغوان اليوم الخميس باسترجاع 4 عقارات دولية فلاحية بمنطقة بئر مشارقة بمساحة جملية قدرت بحوالي 86 هكتارا سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها دون وجه حق من طرف الغير

وذكر أحمد السقني المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان لـمكتب”وات” بزغوان أن هذا الإجراء جاء تنفيذا لقرار إسقاط حق مشترك صادر عن وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في واحد من العقارات و3 قرارات إخلاء صادرة عن والي زغوان في بقية العقارات لافتا إلى أنه تم تسليم الأراضي المسترجعة إثر ذلك إلى مصالح ديوان الأراضي الدولية في انتظار إعادة توظيفها.