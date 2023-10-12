حجز بضائع مهرّبة بقيمة تجاوزت المليون دينار في تطاوين وسوسة وزغوان

حجز الحرس الديواني بكل من تطاوين وسوسة وزغوان، كميّات من البضائع المهرّبة بقيمة تجاوزت المليون دينار، وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للديوانة، الخميس.

وأوضحت، أن دوريّة تابعة لفرقة الحرس الديواني برمادة التابعة لفصيل تطاوين، تمكنت إثر نصب كمين بالمنطقة الصحراوية بالجهة وعمليّة مطاردة من ضبط شاحنتين رباعيتي الدفع لا تحملان ترقيما منجميا محمّلتان بكميّة هامّة من السجائر المهربة أجنبية المصدر، بلغ عددها 51 ألف علبة.

وقدرت قيمة المحجوز بـ 153 ألف دينار في ما قدرت قيمة السيارتين المحجوزتين بـ 300 ألف دينار.وتم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية بلغت 453 ألف دينار.

وفي السياق ذاته، قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالفحص التابعة لفصيل زغوان إثر دورية مراقبة وجولان بضبط كمية من السجائر المهربة مخفية داخل مخبأ مهيأ على متن شاحنة تحمل ترقيم تونسي قدرت بما يناهز الـ 25 ألف علبة سجائر أجنبية المصدر. وتم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية بلغت 141 ألف دينار.

كما حجزت فرقة الحرس الديواني بزغوان كمية من الملابس الجاهزة وكماليات الهاتف الجوال المهربة محملة على متن سيارة تحمل ترقيما تونسيا وقدرت قيمة المحجوز ب90 ألف دينار.

وفي سياق متّصل، تمكنت فرقة الحرس الديواني بسوسة، إثر عمل استعلامي وتفتيش لأحد المخازن بالجهة، من ضبط كمية من البضائع تمثلت في ملابس جاهزة وساعات يدوية ونظارات شمسية لا يملك في شأنها صاحبها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.

وتم تحرير محضر في الغرض وقدرت قيمة المحجوز بـ 246 ألف دينار.