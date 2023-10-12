عاجل/برنامج الأغذية العالمي يحذر من نفاد الغذاء والمياه سريعا في غزة..

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس من انخفاض خطير في الإمدادات الحيوية في قطاع غزة بعد أن فرضت إسرائيل حصارا شاملا على القطاع في أعقاب هجمات دامية شنتها حركة حماس.

وقال بريان لاندر نائب رئيس قسم الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي الذي مقره روما “إنه وضع رهيب في قطاع غزة نشهد تطوره مع محدودية الإمدادات من الغذاء والمياه ونفادها بسرعة”.

وقال لاندر لتلفزيون رويترز “برنامج الأغذية العالمي موجود على الأرض ويستجيب ونقدم الغذاء لآلاف الأشخاص الذين يتخذون من المدارس وأماكن أخرى في المنطقة ملجأ. لكن ما لدينا سينفد قريبا جدا”.

وأعلنت إسرائيل فرض حصار شامل على غزة يوم الاثنين ومنعت دخول الغذاء والوقود والمياه إلى القطاع الساحلي وأغلقت جميع نقاط العبور في أعقاب هجمات حماس مطلع الأسبوع التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس إن وقود مولدات المستشفيات في غزة سينفد قريبا وإن مخزونها من المساعدات والعقاقير داخل غزة يتعذر الوصول إليه بسبب عدم وجود ممر آمن.

وحث لاندر كلا من إسرائيل ومصر على توفير ممرات آمنة لبرنامج الأغذية العالمي ليتسنى له إدخال إمدادات لغزة والتأكد من أن موظفي الأمم المتحدة يمكنهم العمل بأمان في المنطقة.

وأضاف لاندر “رأينا عددا من المواقع التي تعتبر إنسانية، أو مراكز طبية ومدارس تعرضت للقصف. ومن ثم، ندعو مرة أخرى أطراف النزاع إلى الالتزام بموجبات القانون الإنساني الدولي”.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) إن 11 من موظفيها قتلوا في الصراع حتى الآن. وقال لاندر “إنها مأساة فظيعة ونقدم تعازينا لعائلاتهم”.

وفي الأوقات العادية، يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية مباشرة لنحو 350 ألف فلسطيني شهريا، ويقدم أيضا مساعدات لنحو مليون شخص بالتعاون مع شركاء مساعدات إنسانية آخرين عبر تحويلات نقدية.

رويترز