عاجل: كتائب القسام تقصف مدينة عسقلان بـ150 صاروخا..

قصفت كتائب القسام مدينة عسقلان في إسرائيل بـ150 صاروخا، ردا على التهجير واستهداف المدنيين في قطاع غزة.

ويأتي هذا القصف، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية العنيفة والقصف المتواصل لقطاع غزة.

ومنذ ساعات الفجر الأولى استهدفت قوات الاحتلال قطاع غزة بسلسلة غارات وقصف مدفعي على وسط مخيم البريج ومناطق متفرقة في القطاع

كما أعلنت الطواقم الطبية انتشال جثث 10 قتلى عقب قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، مع استمرار القصف العنيف لمناطق غرب القطاع.

وفي ذات السياق أعلن جيش الاحتلال قصف طيرانه الحربي الليلة الماضية نحو 750 هدفا لحركة “حماس” في قطاع غزة، وفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال صباح اليوم.

وأطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية “طوفان الأقصى”، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع جيش الاحتلال.

وفي المقابل، أطلقت قوات الاحتلال عملية “السيوف الحديدية” وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

وكالات