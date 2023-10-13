المنتخب التونسي ينقاد الى هزيمة ثقيلة في اللقاء الودي أمام نظيره الكوري الجنوبي برباعية نظيفة

انقاد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الى هزيمة ثقيلة في اللقاء الودي الذي جمعه اليوم بسيول بنظيره الكوري الجنوبي برباعية نظيفة .

وجاءت رباعية المنتخب الكوري، في المباراة التي دارت على ملعب “كأس العالم” بسيول، عن طريق لي كانغ اين في مناسبتين عند الدقيقة 55 و57 وياسين مرياح ضد مرماه في الدقيقة 66 و هوانغ يو جو في الدقيقة 90+1.

وشهدت أطوار المباراة سيطرة ميدانية واسعة للمنتخب الكوري الذي سعى جاهدا تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلينسمان الى تحقيق الانتصار الودي الثاني له في مقابلاته الخمس الدولية الأخيرة، بعد الفوز على المنتخب السعودي، مقابل اكتفاء أبناء المدرب جلال القادري بلعب ورقة الدفاع في معظم ردهات المقابلة.

واتسم الشوط الأول للقاء بتوخي المنتخب الوطني التونسي لطريقة دفاعية بما ساهم في الحد من خطورة المنتخب الكوري الذي لم يصنع سوى عدد قليل من الفرص التهديفية طوال الـ 45 دقيقة الأولى، مقابل فرصة وحيدة للمنتخب الوطني التونسي كانت من امضاء عيسى العيدوني في الدقيقة 38 من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء..

ومع انطلاق الشوط الثاني، كاد المنتخب المنتخب الوطني التونسي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 49 عن طريق الياس العاشوري الذي استقبل تمريرة محكمة داخل منطقة الجزاء من زميله حنبعل المجبري غير أنّ كرته مرت فوق المرمى بقليل، ليأتي الرد سريعا اثرها من المنتخب الكوري الذي كاد أن يحرز هدف السبق في مناسبتين في الدقيقتين 50 و 52 لو لا تدخل ياسين مرياح في مناسبة أولى وتدخل الحارس أيمن دحمان في مناسبة ثانية.

وفي الدقيقة 55 حملت المباراة الجديد بعدما تمكن المنتخب الكوري من افتتاح التسجيل عن طريق اللاعب لي كانغ اين من مخالفة مباشرة عجز الحارس أيمن دحمان عن التصدي لها، واضاف نفس اللاعب الهدف الثاني بعد دقيقتين اثر استغلاله لخطأ دفاعي من اللاعب علي العابدي.

ورغم تقدمه في النتيجة بهدفين، واصل المنتخب الكوري سيطرته على مجريات اللقاء، لينجح في الدقيقة 66 من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ياسين مرياح ضد مرماه اثر ركنية من الجهة اليسرى للحارس أيمن دحمان.

وحاول المنتخب الوطني التونسي في ما تبقى من المباراة تذليل الفارق خصوصا في الدقيقة 76 عبر توغل جانبي من اللاعب علي العابدي، الاّ أنّ كرته مرت بجانب المرمى.

ومع اقتراب المباراة من النهاية واضافة حكم اللقاء الماليزي لـ 3 دقائق كوقت بدل ضائع نجح المنتخب الكوري في احراز الهدف الرابع في الدقيقة 90+ 1 عن طريق اللاعب هوانغ يو جو من هجوم معاكس بعد ان استغل خطأ دفاعيا آخر للمنتخب الوطني التونسي الذي لعب المباراة لأول مرة بالقميص الأخضر.

واعتمد المدرب جلال القادري في هذا اللقاء على التشكيلة التالية:

أيمن دحمان – علي العابدي – منتصر الطالبي – ياسين مرياح – علي معلول (يان فاليري) – الياس السخيري – عيسى العيدوني (حمزة رفيعة) – وجدي كشريدة – الياس العاشوري (نعيم السليتي) – يوسف المساكني (هيثم الجويني) – حنبعل المجبري (محمد علي بن رمضان)