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شركة “ميتا” تتّخذ إجراءات لإزالة المحتوى المرتبط بحماس

2023/10/13 أخبار عالمية, أهم الأخبار, فلسطين

FILE PHOTO: Facebook’s new rebrand logo Meta is seen on smartphone in front of displayed logo of Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp and Oculus in this illustration picture taken October 28, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

قالت شركة ميتا لمنصات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إنها تتخذ خطوات لإزالة محتوى يتضمن إشادات ودعما كبيرا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من منصاتها بعد أن وبخ الاتحاد الأوروبي شركات التواصل الاجتماعي على عدم فعل ما يكفي لمعالجة ما يعتبرها معلومات مضللة
وقالت ميتا إن في الأيام الثلاثة التالية للهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، أزالت أو أضافت علامة تميز المحتوى المقلق على أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية.
وأشارت الشركة إلى أنها وسعت بشكل مؤقت تطبيقها لسياسة إزالة المحتوى الذي يحرض على العنف وخطاب الكراهية والمحتوى الذي يحدد بوضوح هوية محتجزين لدى حماس حتى إن كان منشورا للتنديد أو للتوعية بالموقف.
وقالت إن المحتوى الذي يضم صورا بتشويش على أوجه وإصابات الضحايا ما يزال مسموحا لكن منصاتها ستعطي الأولوية لسلامة وخصوصية الرهائن إذا لم تتمكن من إجراء تقييم واضح للمحتوى.
وأشارت ميتا إلى أنها على دراية بتهديدات حماس بنشر لقطات للرهائن وستزيل بسرعة أي محتوى من هذا النوع وتمنع إعادة نشر ومشاركة النسخ.

المصدر: رويترز

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