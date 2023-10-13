العائدات السياحية المتراكمة تبلغ نحو 6 مليار دينار بارتفاع بنسبة 41.5%

بلغت قيمة العائدات السياحية المتراكمة، نحو 6 مليار دينار، بتاريخ 10 أكتوبر 2023، بارتفاع بنسبة 5ر41 بالمائة، المقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق مؤشرات نشرها البنك المركزي التونسي، الجمعة.

وسجلت مداخيل العمل ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة، لتبلغ مستوى 9ر5 مليار دينار، مقابل 6ر5 مليار دينار خلال سنة 2022.

وأوضح البنك المركزي، أنه بفضل تحسن العائدات السياحية ومداخيل العمل، تم تسجيل تحسن في الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، حيث تجاوزت 27 مليار دينار ما يعادل 121 يوم توريد، وذلك بتاريخ 12 أكتوبر 2023، مقابل 6ر23 مليار دينار (108 يوم توريد)، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وتطورت خدمة الدين الخارجي المتراكمة بنسبة 4ر20 بالمائة، أي ما يعادل 8 مليار دينار.