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الإحتلال يواصل إستهداف المدنيين: 1900 شهيد في غزة من بينهم 614 طفل

2023/10/14 أهم الأخبار, فلسطين

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، صباح اليوم السبت 14 أكتوبر 2023، إلى 1900 شهيد من بينهم 614 طفلا، فضلا عن 6388 جريحًا، حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.
وخلال اقل من 24 ساعة فقط، ارتقى 256 شهيدا بينهم 20 طفلاً، إضافة إلى إصابة 1788 مواطنا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بتجدد القصف الإسرائيلي على قطاغ عزة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة استهدفت مجموعة أبراج سكينة في القطاع.
كما استهدف الطيران الإسرائيلي المباني السكنية في حي الشيخ غرب مدينة غزة.
وسبق أن استهدف الطيران الإسرائيلي صباح اليوم السبت مبنى سكنيا من 4 طوابق في رفح، ومنزلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط قتيلين في رفح بقصف الطيران الإسرائيلي لمبنى سكني.

مصدر الصورة: روسيا اليوم

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