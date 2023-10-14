عاجل/ تهديد رسمي من الإحتلال إلى لبنان..

في تهديد رسمي للسلطات اللبنانية بغية دفعها إلى ضبط الحدود جنوباً، أكد الاحتلال الإسرائيلي أنه يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي اعتداء ينطلق من أراضيها.

وقال متحدث باسم جيش الإحتلال: “كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادتنا تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية”.

كما أضاف في بيان، اليوم السبت، أن “كل من يحاول خرق الحدود نحو الأراضي الإسرائيلية سيتم قتله”.

أتى ذلك، بعدما أعلن جيش الاحتلا في وقت سابق اليوم، مقتل 4 مسلحين تسللوا صباحاً من جنوب لبنان.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان أن “طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت وحدة كوماندوس حاولت التسلل من جنوب لبنان نحو إسرائيل”.

وكان الاحتلال قد استهدف، أمس الجمعة، أطراف عدة بلدات لبنانية حدودية بينها علما الشعب والضهيرة والعديسة، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني لفرانس برس.

وأوضح المصدر أن القصف أعقب “محاولة تسلل” حينها من الجانب اللبناني من قبل “مجموعة فلسطينية”.

كما ادى قصف للاحتلال لجنوب لبنان، مساء امس، الى استشهاد مصور صحفي تابع لوكالة “رويترز” واصابة مراسلين تابعين لقناة الجزيرة.

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