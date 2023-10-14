مريم الدبّاغ: “قطعت علاقاتي مع أصدقاء يهود وآخرين أتقاضى أجرا عند التعاون معهم”..

قالت الانستغراموز مريم الدباغ، في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم السبت 14 اكتوبر 2023، أنها قطعت علاقاتها مع كلّ أصدقائها من اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين، قائلة “تخلصت منهم وقررت وقف التعامل مع عدد آخر بسبب منشوراتهم المعادية.. لهم دينهم ولي ديني وأنا قررت ان أقاطع من يستخدم دينه لمهاجمة الفلسطينيين رغم أن لدي مصالح معهم واتقاضى أجري عند التعاون معهم بالعملة الصعبة”.

واكدت مريم الدباغ أنها ألغت العديد من عقود الاستشهار مما كبدها خسائر مادية كبيرة بسبب دعمها للقضية الفلسطينية وتجندها للدفاع عنها.

وكشفت الدباغ أنها حاولت الإيفاء بتعهداتها إزاء عقد مع مصحّة خاصة لأنها تقاضت أجرها مسبقا مع تأجيل بقية التزاماتها.

وأوضحت أنها تتقاضى حوالي 10 آلاف دينار في اليوم لقاء تعاونها مع بعض الماركات العالمية “ومع ذلك قررتُ التخلّي عن هذا التعاون والتجنّد للدفاع عن القضية الفلسطينية.. هناك مستشهرون تفهموا موقفي ووافقوا على تأجيل العمل وآخرون خيرت وقف التعاون معهم”.