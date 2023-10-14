“جاهلات ويركضن وراء المال”: الدباغ تفتح النار على زميلاتها!..

قالت الانستغراموز مريم الدباغ في حوار مع اذاعة موزاييك اليوم السبت 14 أكتوبر 2023، أنها ضد من يرفض مساندة فلسطين ولا يمكنها أن تكون محايدة في هذه المسألة.

واضافت: “أرفض أن أكون جبانة تخشى رفع علم فلسطين حتى لا يُغلق حسابها على أنستغرام وبالتالي تخسر بعض المستشهرين.. أنا أحتقر من يخيّر كسب القليل من المال على حساب دموع ودماء الأطفال الأبرياء والأمهات”.

وتابعت ” قطعت كل علاقاتي مع الانستغراموزات في تونس ولن أتعامل معهنّ مستقبلا لأنهن أثبتن أنهن جاهلات بما يحدث في العالم ولا يستطعن تأجيل الركض وراء المال” حسب تعبيرها.

وبخصوص “وشم مسدس إسرائيلي الصنع على ذراعها”، قالت مريم الدباغ أنّ الوشم يعود لسنوات عديدة ماضية وهو يرمز للمسدس المفضل لديها الذي استعملته عند تدربها في صفوف الجيش البريطاني ولا علاقة له بدولة الاحتلال، وفق تعبيرها.