جريمة قتل بشعة في جندوبة..

لقيت سيدة في العقد الرابع من العمر مصرعها وأحيل زوجها بحالة حرجة على الانعاش بالمستشفى المحلي ببوسالم بعد أن سدد لهما شقيق المتضرر طعنات بسكين، في منطقة ”بغورة” بمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة.

وحسب الأهالي والجيران يعاني المعتدي من اضطرابات نفسية وقد غادر مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالرازي منذ ما يزيد عن الشهر.

وحسب بعض الروايات فقد سدد المعتدي لزوجة أخيه طعنات على مستوى الصدر ولما حاول شقيقه نجدتها سدد له طعنات هو الآخر ولاذ بالفرار نحو الغابة القريبة من المنطقة.

وبحضور ممثل النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة و الحماية المدنية تمت معاينة جثة الزوجة التي فارقت الحياة على عين المكان متأثرة بجروحها وقد تم نقلها لعرضها على الطبيب الشرعي، في حين تم نقل الشقيق إلى المستشفى المحلي ببوسالم أين تم الاحتفاظ به في قسم العناية الطبية المركزة وقد وصفت حالته بالحرجة.

وتنقلت قوات أمنية نحو الغابة أين تم القاء القبض على المعتدي .

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