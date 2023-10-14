حملات أمنية في تونس الكبرى (فيديو)

عاجل/ باريس: إغلاق متحف اللوفر “لأسباب أمنية”..

غدا الأحد.. تونس تُحيي الذكرى 60 لعيد الجلاء

إيران تحذّر الاحتلال من “زلزال ضخم” إذا انضم حزب الله إلى المعركة..

عاجل/ صندوق النقد يقرّر زيادة الحصص واعتماد مقعد جديد لإفريقيا

2023/10/14 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم السبت 14 اكتوبر، أنه توصل خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في مراكش، هذا الأسبوع، إلى الاتفاق على زيادة حصص التمويل بحلول نهاية السنة واعتماد مقعد جديد للقارة الإفريقية.
وأوضحت رئيسة لجنة الصندوق وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينو خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته السبت مع المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا: “حصل اتفاق على رفع ملحوظ في الحصص بحلول نهاية السنة” الحالية.
وأكدت “هذه نقطة أساسية ليكون لدينا صندوق نقد دولي يعتمد على حصص قوية تتمتع بموارد مناسبة تؤمن الاستقرار المالي ما يسمح كذلك بدعم أفضل لأكثر الدول ضعفا”.
وتحدد الحصص التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي، قيمة الاموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.

سكاي نيوز

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn