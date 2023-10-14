إلى حدود اليوم: 330 ألف عملية تحيين في السجل الانتخابي

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم السبت بأن مسار تسجيل وتحيين سجل الناخبين مستمر بنسق حثيث، مؤكدا أن آخر إحصائيات الهيئة تشير إلى تسجيل حوالي 330 ألف عملية تحيين الى حدود اليوم.

وأضاف بوعسكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم السبت بمناسبة افتتاح دورة تكوينية بسوسة حول الترشحات نظمتها هيئة الانتخابات لفائدة أعضاء الهيئات الفرعية، أن المؤشرات تؤكد أيضا بلوغ مليون و200 الف عملية تثبت في التحيين عبر خدمة “نجمة، 195، رقم بطاقة التعريف، دياز” ووتسجيل 2500 عملية تحيين عن بعد عبر موقع touenssa.isie.tn

وأكد أن نسبة التجديد في عضوية الهيئات الفرعية، المتركبة من قضاة بأصنافهم الثلاثة ومهندسي الإعلامية وأعضاء سابقين، تفوق النصف، مبرزا أن استقلالية أعضاء الهيئات الفرعية تبقى الضامن الوحيد لسلامة المسار الانتخابي.

وذكر أن عمليات قبول الترشحات للانتخابات المحلية، المزمع تنظيمها يوم 24 ديسمبر 2023، تنطلق بداية من يوم 23 أكتوبر وتتواصل على امتداد 10 أيام لدى الهيئات الفرعية.

وأعلن أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعتزم القيام بحملة تحسيسية واسعة مع اقتراب موعد الانتخابات لمزيد تبسيط المفاهيم بخصوص تركيبة المجلس المحلي ودوره وعلاقته بالمجلس البلدي.

وقال في هذا السياق إن المواطن التونسي سيتوجه يوم 24 ديسمبر القادم لانتخاب ممثله في العمادة التي يقطن بها وبالتالي سينتخب أعضاء المجالس المحلية للمعتمدية المتكونة من ممثلين عن العمادات يضاف إليهم نائب من ذوي الإعاقة.